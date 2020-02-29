السعودية تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان بسبب كورونا

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365
دعت سفارة الرياض لدى بيروت، المواطنين السعوديين والمقيمين إلى ضرورة تأجيل السفر إلى لبنان، حفاظًا على سلامتهم ولتجنب إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة السعودية لدى لبنان، السبت، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وطالبت السفارة المواطنين والمقيمين على أراضيها، بـ "تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى لبنان حفاظاً على سلامتهم".
وأهابت السفارة بـ "مواطنيها المتواجدين في لبنان تأجيل خطط السفر غير الضرورية، واتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الفيروس".
والجمعة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4 إصابات متواجدين في وحدات عزل في مستشفى "رفيق الحريري" الحكومي.
وفي 22 فبراير/ شباط الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما أعلن الأربعاء، عن الحالة الثانية، والخميس عن الثالثة، لأشخاص قادمين من إيران.
ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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