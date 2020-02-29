جامعة الملك فيصل تعلن عن طرح عدد من الوظائف

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة الملك فيصل عن طرح عدد من الوظائف للمواطنين، في مجالات مختلفة، مشترطة حصول المتقدم على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.
وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد الزهراني، أن الوظائف المطروحة بنظام العقود المؤقتة، في تخصصات منها: مساعد باحث، وطبيب بيطري، ومساعد بيطري، ومصور صحفي، وموظف علاقات عامة، ومحاسب، وسكرتارية، وأمين مستودع، ومراسل، وناسخ، ومسجل معلومات، وسائق.
وأضاف أنه يشترط ألاّ يكون المتقدم مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب، مبيناً أن التقديم يبدأ غد (الأحد)، ويستمر حتى (الأربعاء) المقبل الموافق 9-7-1441هـ، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني.
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