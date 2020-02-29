جامعة الملك فيصل تعلن عن طرح عدد من الوظائف

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك فيصل ‏عن طرح عدد من الوظائف للمواطنين، في مجالات مختلفة، مشترطة حصول المتقدم على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد ‏الزهراني، أن الوظائف المطروحة بنظام العقود المؤقتة، في ‏تخصصات منها: مساعد باحث، وطبيب بيطري، ومساعد بيطري، ومصور ‏صحفي، وموظف علاقات عامة، ومحاسب، وسكرتارية، وأمين مستودع، ومراسل، وناسخ، ومسجل معلومات، وسائق.‏

وأضاف أنه يشترط ألاّ يكون المتقدم مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب، مبيناً أن التقديم يبدأ غد (الأحد)، ويستمر حتى ‏(الأربعاء) المقبل الموافق 9-7-1441هـ، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني.‏ ‏