شركة هوندا تحسم الجدل حول سعر نسخة 2020 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حسمت شركة هوندا اليابانية المصنعة للسيارات الجدل حول سعر نسخة 2020 الجديدة من طراز CR-Vالمهجن بعدما كشفت عنه رسميا في نوفمبر الماضي ودارت تكهنات حول السعر.



وفقا للعين، نقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات السعر الرسمي للطراز الجديد تمهيدا لطرحه رسميا للبيع بالأسواق العالمية خلال النصف الثاني من عام 2020 الجاري.

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وقال الموقع الأمريكي إن هوندا تطرح نسخة 2020 من طراز CR-V LX الهجين بسعر يبدأ من 27,750 ألف دولار، وهي الفئة الأقل في الإمكانيات بين فئات طراز CR-V الـ4.

وذكر الموقع تكلفة الفئة الأعلى CR-V EX، التي تطرحها هوندا بسعر افتتاحي 30,260 ألف دولار، والفئة التي تليها CR-V EX-L تطرحها هوندا بسعر افتتاحي 32,750 ألف دولار.

في حين حددت شركة هوندا السعر الافتتاحي للفئة الأعلى من الطراز نفسه CR-V Touring بجميع الكماليات ليكون 35,950 ألف دولار.