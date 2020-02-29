كورونا يلقي بظلاله على أرباح مايكروسوفت الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

استبعدت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات أن تحقق الإيرادات المتوقعة في قطاعها الخاص بالحوسبة الشخصية في الربع الثالث من العام المالي، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد جراء تفشي فيروس كورونا.



وجاء في بيان للشركة: "رغم أننا نشهد طلبا قويا على (برمجيات) ويندوز بما يتفق مع توقعاتنا، فإن سلسلة التوريد تعود إلى طبيعتها بوتيرة أكثر بطئا من المتوقع"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

Advertisements

وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك فإنه ليس من المتوقع تحقيق التوقعات فيما يتعلق بإيرادات الربع الثالث.

وإلى جانب برمجيات ويندوز وسيرفيس، يشتمل القطاع المعني على الملحقات والألعاب والبحث وإعلانات "إم إس إن".

وسجلت أكبر شركة برمجيات في العالم إيرادات بلغت 36.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2020/2019، مع صافي دخل قدره 11.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بإيرادات قدرها 32.5 مليار دولار، وأرباح صافية قدرها 8.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي السابق، وفقًا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وشهدت جميع المجموعات العاملة الثلاث في الشركة نموًا عامًا، حيث ارتفعت عائدات أزور Azure، المنافس الرئيسي لسحابة أمازون، بنسبة 62%، كما ارتفعت عائدات Surface ولينكد إن LinkedIn بنسبة 6% و24% على التوالي.