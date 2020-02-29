إصدار "بمزايا غير مسبوقة" لمتصفح أوبرا.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أوبرا أن الإصدار 67 الجديد من متصفحها الشهير، الذي يحمل الاسم نفسه، يوفر العديد من الوظائف المفيدة لتصفح الويب بواسطة علامات التبويب وتنظيمها.



وقالت الشركة النرويجية إن متصفح أوبرا الجديد يوفر وظيفة "مساحات العمل" (Workspaces) لعلامات التبويب؛ حيث يمكن للمستخدم إنشاء ما يصل إلى 5 مساحات عمل عن طريق إعداد الشريط الجانبي وتسمية هذه المساحات بأسماء وأيقونات مناسبة.

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وبالتالي يتمكن المستخدم من فصل علامات التبويب الخاصة بالعمل عن العلامات الخاصة بالهوايات وأوقات الفراغ والألعاب، ويكفي القيام بنقرة واحدة في شريط التنقل الموجود على الجانب الأيسر للانتقال إلى مساحة العمل المحددة وفتح علامات التبويب المعنية.

كما يوفر إصدار أوبرا الجديد المعروف أيضا باسم R2020 وظيفة Cycling لعلامات التبويب؛ حيث يمكن للمستخدم من خلال مجموعة الأزرار Ctrl+Tab التبديل بين علامات التبويب في المتصفح.

وهناك طريقة عرض مصغرة جديدة توضح ما وراء علامة التبويب على غرار طريقة الانتقال بين التطبيقات المختلفة في بيئة عمل نظام أبل "ماك أو إس"، كما تعمل الأداة الجديدة أيضا على إبراز التكرارات في شريط علامات التبويب حتى يتمكن المستخدم من العثور عليها بشكل أسرع وتنظيم علامات التبويب بصورة أفضل.