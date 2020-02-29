كورونا.. تنسيق ثنائي لإجلاء الإيرانيين الزائرين للإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يأتي الإعلان بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين

وأكدت السلطات المعنية في الإمارات أنه يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي الإعلان بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها دولة الإمارات، لمواجهة فيروس كورونا.

وعلّقت الإمارات، الثلاثاء، جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران، حيث أكدت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق مختلف الرحلات، بما فيها طائرات الركاب والشحن.

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وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد قررت منع سفر مواطني الدولة لكل من إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، حرصا على سلامتهم وخشية الإصابة بالفيروس.

وأعلنت إيران، اليوم، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.

كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 388 في البلاد.