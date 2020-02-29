بمواصفات لم تطرحها من قبل: إل جي تفاجئ الجميع بهذا الهاتف

أصدرت إل جي – LG هاتفاً جديداً، في مفاجأة للجميع، حيث طورت الهاتف القادر على العمل مع شبكات 5G، بمواصفات لم تطرح في أجهزتها الذكية من قبل.
جاء ذلك كسراً للركود التي تشهده مبيعات هواتف إل جي مؤخراً. ويتوقع الكثيرون أن هاتف V60 ThinQ 5G، الذي كشفت عنه إل جي فجأة من أكثر الهواتف رواجاً؛ كونه يلبي تطلعات الكثيرين من عشاق الهواتف، كما يحمل تقنيات منافسة لأفضل هواتف سامسونغ وآبل.
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شاهد أيضاً: تسريبات آيفون 12: تقنيات خارقة تُستخدم لأول مرةومن أبرز مواصفات الهاتف:
-هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP65/68, MIL-STD-810G.
- شاشة P-OLED FullVision بمقاس 6.8 بوصة ودقة عرض (2460/1080) بيكسل.
- كاميرا أساسية بدقة 64+13 ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.
- معالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا.
- موديم Snapdragon X55 5G.
- معالج رسوميات Adreno 650.
- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة microSD، تستقبل بطاقات بسعة 2 تيرابايت.
- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.
- شحن سريع للبطارية +Qualcomm Quick Charge 4.
- منفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
- شريحة NFC.
- نظام تشغيل Android 10.المزيد:
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