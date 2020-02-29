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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب كورونا.. 4500 إسرائيلي في حجر صحي إجباري
السبت 29 فبراير 2020
الخليج 365
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، إن 4500 شخص مجبرون على التواجد تحت الحجر الصحي المنزلي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة في إسرائيل أعلنت، في وقت سابق من يوم الجمعة، ثاني حالة إصابة بالفيروس، وهي لشخص قالت إنه كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بعد زيارته لإيطاليا.
وقالت وزارة الصحة في بيان "تم تشخيص إصابة مريض آخر بفيروس كورونا كان على اتصال شخصي وثيق مع المريض الذي عاد من إيطاليا وتأكدت إصابته وتم عزله".
وقبل أسبوع، أودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس التي انتشر بها الفيروس.
يأتي ذلك فيما رفعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا في العالم إلى "مرتفع جدا".
وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس للصحفيين "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم".
واعتبر جيبيريسوس أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".
وأصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.
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