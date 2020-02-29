عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع غير مسبوق في حصيلة ضحايا كورونا بكوريا الجنوبية

السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية، السبت، 594 إصابة جديدة بالفيروس، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية.

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وأكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سجلت في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها، حسبما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

وأشار البيان أيضا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16.