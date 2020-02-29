شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 47 وفاة جديدة بـ"كورونا" في الصين والأصابات تقارب الـ80 ألفًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين، السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مما يرفع عدد الوفيات في برها الرئيسي من جراء الفيروس إلى 2835.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 427 حالة إصابة جديدة، أي بزيادة 100 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 79251.

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