أستاذ علوم سياسية: إخوان ليبيا وحكومة الوفاق يعطلون محادثات جنيف للسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حكومة الوفاق الليبية التي يتزعمها فايز السراح، وإخوان ليبيا يتعمدون عرقلة محادثات السلام التي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية من أجل عدم التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن تلك الحكومة تتلقى تعليماتها من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لعرقلة أي مساعى دولية لحل الأزمة الليبية، وكى يجد أردوغان لنفسه وسيلة للتدخل في الشأن التركى.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، إن حكومة الوفاق لا تريد حلول حاسمة للأزمة الليبية لذلك تعطل أي إجراءات تستهدف التوصل لحلول سريعة واتفاق بين أطراف الصراع، مشيرا إلى أن أردوغان أصبح المتحكم الفعلى في تحركات حكومة الوفاق وإخوان ليبيا.

وأوضح الدكتور طارق فهمى، أن أكبر تحدى يواجه محادثات السلام في جنيف، هو ممارسات الرئيس التركى الذى يواصل إرسال الأسلحة للمليشيات الإرهابية في طرابلس، مما يؤكد أنه لا يريد أي اتفاق لوقف إطلاق النار، ويدفع حكومة الوفاق لممارسة خروقات للقرارات الأممية الخاصة بوقف توريد السلاح في ليبيا.

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وفى وقت سابق أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ترحيب بلادها باستعداد الاتحاد الإفريقى إرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا، وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى عقدته - "نرحب بإعلان قيادة الاتحاد الإفريقى فى ختام قمة الاتحاد فى أديس أبابا بشأن استعداد الاتحاد لإرسال مجموعة مراقبين عسكريين لمراقبة وضع وقف إطلاق النار فى حالة التوصل لاتفاق فى هذا الشأن بين أطراف النزاع الليبي".

وأضافت قائلة "ننطلق من حقيقة أن نشاط المراقبين العسكريين، الذى ينبغى أن يتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لدورها الرائد فى التسوية الليبية، من الممكن أن يصبح مساهمة كبيرة فى جهود المجتمع الدولى لتطبيع الوضع فى ليبيا".