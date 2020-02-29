شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الطبية فى لبنان، تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية السورية، وإدخاله وحدة العزل الطبية فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وذكر مستشفى رفيق الحريرى الجامعى - فى بيان مساء اليوم – أن الحالتين المصابتين اللتين جرى الإعلان عنهما يومى الجمعة والأربعاء الماضيين على التوالي، مستقرتان وتخضعان للعلاج اللازم، فى حين أن حالة الإصابة الثالثة التى كان قد أُعلن عنها أمس غير مستقرة.

وأشار المستشفى إلى أنه استقبل فى غضون الـ 24 ساعة الماضية، 25 حالة يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وجرى إخضاعهم جميعا للكشف الطبى اللازم، وإدخال 16 شخصا من بينهم إلى الحجر الصحى استنادا إلى تقييم الأطباء، فى حين تم التنبيه على الباقين بالتزام الحجر المنزلي.

وأضاف أن 10 حالات كانت متواجدة فى منطقة الحجر الصحى خرجت اليوم بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحى المنزلى لمدة 14 يوما، وبعد أن أجرى لهم فحص فيروس كورونا مرتين وقد جاءت النتيجة سلبية (خلوهم من الفيروس) فى المرتين.

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وذكر المستشفى أن منطقة الحجر الصحى يوجد بها حتى اللحظة 20 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التى أجريت لهولاء أتت سلبية.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا لمواطنتين لبنانيتين كانتا فى إيران، كما أن الحالة الثالثة التى اكتُشفت أمس تبين أنها لشخص إيراني، مشيرة إلى أنه جرى عزل تلك الحالات فى وحدات العزل الطبية المجهزة بمستشفى رفيق الحريرى الجامعي.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس كورونا، وهى الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون فى لبنان.