جوتيريس يدعو لهدنة فى سوريا قبل خروج الوضع بالكامل عن السيطرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، إلى وقف فورى لإطلاق النار فى شمال غرب سوريا "قبل أن يخرج الوضع بالكامل عن السيطرة".
وبعد مقتل عشرات الجنود الأتراك فى ضربة جوية، وصف جوتيريس التصعيد بأنه "إحدى أكثر اللحظات المثيرة للقلق" فى الحرب.
وقال للصحفيين فى نيويورك "فى كل اتصالاتى مع الأطراف المعنية، لدى رسالة واحدة بسيطة: تراجعوا عن حافة مزيد من التصعيد".
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