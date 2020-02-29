شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم القاعدة الإرهابى يؤكد مقتل 3 من قيادته فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعترف تنظيم القاعدة الإرهابي، بمقتل 3 من قيادته فى المغرب، وهم أبو يحيى الهمام والمدعو أبو عياض التونسي، وأبو دجانة القصيمى، فى غارات جوية دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ونشر "تنظيم القاعدة فى المغرب" كلمة بصوت قائد التنظيم المتطرف "أبو مصعب عبد الودود" أكد فيها مقتل التونسي ويحيى أبو الهمام نائب زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى أبو دجانة القصيمي الناطق باسم جماعة "المرابطون".

Advertisements

ويعتبر سيف الله المحجوبي المكنى بـ "أبو عياض التونسي"، من أبرز القيادات الإرهابية في تونس، وقد كانت له "صولات وجولات" بعد ثورة 14 يناير حينما تزعم تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، الذي وقع تصنيفه سنة 2012 تنظيماً إرهابياً، من قبل حكومة الترويكا في تونس برئاسة حزب "النهضة".

أما أبو الهمام فهو نائب إياد أغا زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب.