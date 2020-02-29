- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تعلن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرنسا تعلن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 29 فبراير 2020
الخليج 365
أعلنت فرنسا، الجمعة، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.
وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ يناير/ كانون الثاني.
وقال الوزير فيران خلال زياته إلى مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غرب فرنسا: "وصلنا إلى مرحلة جديدة من الوباء".
وسجلت فرنسا، الأربعاء، أول حالة وفاة لمواطن بسبب الفيروس.
ونصح وزير الصحة المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.
وقال إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف انتشار الفيروس.
وأعلنت وزيرة الدفاع، فلورنس بارلي، على حسابها بموقع "تويتر" أنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بالفيروس في قاعدة كريل العسكرية شمالي العاصمة الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.