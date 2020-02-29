عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرنسا تعلن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت فرنسا، الجمعة، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.



وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ يناير/ كانون الثاني.

وقال الوزير فيران خلال زياته إلى مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غرب فرنسا: "وصلنا إلى مرحلة جديدة من الوباء".

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وسجلت فرنسا، الأربعاء، أول حالة وفاة لمواطن بسبب الفيروس.

ونصح وزير الصحة المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.

وقال إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف انتشار الفيروس.

وأعلنت وزيرة الدفاع، فلورنس بارلي، على حسابها بموقع "تويتر" أنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بالفيروس في قاعدة كريل العسكرية شمالي العاصمة الفرنسية.