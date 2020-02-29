«تنمية المجتمع» تناقش كيفية احتواء أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الملتقى التفاعلي الذي نظمته الوزارة واستهدف أصحاب الهمم وأولياء أمورهم، والمختصين والقائمين على رعايتهم وتأهيلهم، وأفراد المجتمع عموماً، تحت عنوان «كيف نحتوي أصحاب الهمم؟»، بهدف منح أصحاب الهمم والقائمين على رعايتهم الثقة والمعرفة التخصصية التي تتيح توفير أفضل الخدمات والمبادرات والأفكار التطويرية في إطار تحقيق الدمج والتمكين الفعلي لهم في المجتمع.

عُقد الملتقى التفاعلي في حي دبي للتصميم، بحضور ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وحصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، واستضاف المُختص والمعالج صلاح بوحيمد من دولة الكويت الشقيقة، الذي قدّم برنامجاً تفاعلياً مباشراً وعملياً أمام الحضور، تضمن تصوير وجوه الأطفال لقياس الأثر.

وتضمن البرنامج تقييماً للشعور بالسعادة، وملاحظة درجة التنفس وحركات العين، وقدّم المحاضر نحو 10 تمارين لليد لعلاج الجسد، وفقرة كُن بائعاً للسعادة، ولماذا المشكلة فرصة؟، وذلك في إطار تأكيد أهمية الراحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى تطبيقه تمريناً على أحد الأطفال من أصحاب الهمم للاسترخاء النفسي والتقليل من الضغوط، وتمارين أخرى بالسير للتخلص من الأفكار المُزعجة ولعلاج الثقل بالرأس، وتمارين للتنفس عند الاستيقاظ.

وخاطب المحاضر أولياء أمور أصحاب الهمم بلغة إيجابية محفزة وحقائق عملية مؤثرة، يتصدى بها لما يسمى «الاحتراق النفسي» هو حالة من الاضطراب والتوتر وعدم الرضا تصيب الأشخاص نتيجة الضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها الفرد بسبب الأعباء التي تؤدي به إلى استنزاف طاقاته وجهوده، حيث تشير الدراسات إلى أن رعاية أصحاب الهمم والعمل معهم قد يؤديان إلى الاحتراق النفسي لأولياء أمورهم ومعلميهم.

وتطرق المحاضر لعدة عوامل ترتبط بشكل مباشر بعملية تعليم أصحاب الهمم ومنها: طبيعة العمل والمشاكل السلوكية لدى بعض الأطفال، ونقص الدافعية لدى نسبة لا يستهان بها من أصحاب الهمم، وعدم القدرة على الإنجاز، مما يسهم في خلق مشاعر الغضب واليأس والإحباط الذي يؤدي إلى الاحتراق النفسي، مضيفاً أن من أعراض ومؤشرات الاحتراق النفسي: شعور الفرد بالإنهاك الجسمي والنفسي، والاتجاه السلبي وفقدان الدافعية نحو العمل، والنظرة السلبية للذات والإحساس باليأس والعجز والفشل.

وأكد أن أصحاب الهمم بحاجة إلى الحصول على ثقة المحيطين بهم من الأقرباء والمعلمين وأولياء أمورهم، وأن يتقبلوا الأدوار الملازمة لخطط العلاج والرعاية والتأهيل، والإحساس بالانتماء إلى جماعة تحتوي متطلباته وتتقبل ذاته، وبحاجة للشعور بالأمن والطمأنينة. لذا يلزم تدريب أولياء الأمور والعاملين مع أصحاب الهمم على كيفية التعايش مع الضغوط التي يواجهونها.

وركّز المحاضر على مُعزّزات احتواء أصحاب الهمم التي تضمن تحقيق أفضل النتائج عبر توجيه طاقات وكفاءات وإمكانيات هذه الفئة، نحو إنجازات تنموية قابلة للتحقيق والتطبيق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قد مهّدت لأصحاب الهمم كما لسواهم من الفئات المجتمعية، أرضية صلبة لبلوغ أعلى المستويات الإيجابية بإنجازات نوعية تلبي التطلعات الأسرية والمجتمعية والحكومية.

وقارب بوحيمد بين النظريات التأهيلية والبرامج العلاجية والتأهيلية التي يحتاج إليها أصحاب الهمم عموماً، وما توفره دولة الإمارات من مبادرات ومشاريع ودعم مستدام لتحقيق أعلى درجات التأهيل والتمكين والتشغيل الدامج لهذه الفئة.