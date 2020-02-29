"الوفاق الوطني": الإدانات الأممية لم ولن توقف قصف مليشيات حفتر

طرابلس/وليد عبد الله/الاناضول

قالت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، إن "الإدانات الأممية لم ولن توقَف قصف المدنيين من قبل مليشيات حفتر، ولا يوقفه إلا استعمال الحقَ في الدفاع عن انفسنا، وفقا لما لنصوص ميثاق الأمم المتحدة".

ورد ذلك على لسان الناطق باسم قوات الحكومة محمد قنونو، في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأضاف قنونو، قائلًا "عشوائية قصف العصابات نحو الأحياء المدنية، هي محاولة لإفشال كل جهود الحوار، كما أفشلتها منذ بداية العدوان وبحضور أمين عام الأمم المتحدة(أنطونيو غوتيريش)".

وتابع "لأجل أن يكون هناك سلام في مستقبل ليبيا، أصبح من الواجب إسكات منصات الصواريخ، وإبعاد خطرها عن المدنيين".

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وشدد قنونو دعوته لكل المواطنين، بـ"الابتعاد عن أماكن تواجد المرتزقة والعصابات الغازية جنوب طرابلس".

والخميس، أدانت البعثة الأممية في ليبيا، بشدة، استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير/كانون ثان الماضي، وآخرها القصف المتكرر خلال اليومين الماضيين لمطار معيتيقة ومناطق بطرابلس.

وتتواتر انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير/كانون ثان بمبادرة تركية ـ روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس(غرب)، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.