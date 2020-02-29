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السعودية تعلق مؤقتا دخول مواطني دول مجلس التعاون مكة والمدينة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة تعليق دخول مواطني دول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت.

وقال البيان "يستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة" بفيروس كورونا.

كانت المملكة قد علقت أمس الخميس دخول الأفراد لأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي في المدينة فضلا عن المسافرين من دول يمثل فيها فيروس كورونا خطرا وفق ما تقرره الهيئات الصحية في المملكة.

 

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