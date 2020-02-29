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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرينة السيسي تعزي سوزان مبارك في وفاة الرئيس الأسبق
السبت 29 فبراير 2020
الخليج 365
قدَّمت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، الثلاثاء.
ونشرت الصفحة الرسمية للناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً جمعت انتصار السيسي بسوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويقام عزاء مبارك (4 مايو/أيار 1928 - 25 فبراير/شباط 2020) في مسجد المشير طنطاوي بضاحية التجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة.
وتوفي مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً بعد أيام من الذكرى التاسعة لتنحيه في 11 فبراير/شباط 2011.
وأصيب الرئيس المصري الأسبق في يناير/كانون الثاني الماضي بحالة إعياء وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.
ونهاية الشهر الماضي، قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".
ومبارك (92 عاماً) مواليد مايو/أيار 1928 حكم البلاد لمدة 3 عقود قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع والميادين 25 يناير/كانون الثاني 2011، ليترك السلطة في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.
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