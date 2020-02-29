شكرا لقرائتكم خبر عن أول رئيس دولة في الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت منغوليا رئيسها خالتما باتولغا في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، أمس الجمعة، ليكون أول رئيس دولة في العالم يتم وضعه قيد الحجر الصحي بسبب مخاوف فيروس كورونا المستجد. من جهة أخرى، وقّع مليون شخص عريضة على موقع مقر الرئاسة الكورية الجنوبية للمطالبة بإقالة الرئيس مون جاي- إن، بسبب أزمة تفشي كورونا المستجد.

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