الإمارات تنسق مع طهران لإجلاء الإيرانيين الزائرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الإمارات عن قيامها بالتنسيق مع إيران، بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم للجمهورية الإسلامية، وذلك بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين لمدة أسبوع قابل للتجديد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأكدت السلطات المعنية في الدولة أنه يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها، مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس «كوفيد 19» اللتين تم اكتشافهما أول أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية. وحفاظاً على سلامة المتسابقين، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المرحلتين الأخيرتين من سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية يومي الجمعة (أمس) والسبت (اليوم).

في وقت شهدت 6 دول جديدة (ليتوانيا وهولندا ونيجيريا وبيلاروسيا ونيوزيلندا وأذربيجان)، أمس الجمعة، حالات إصابة أولى بفيروس كورونا المستجد، وتعتبر الإصابة في نيجيريا الأولى من نوعها في إفريقيا جنوب الصحراء. وأعلنت إيران عن 388 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها إصابة 4 نواب في البرلمان، و34 حالة وفاة، وارتفعت الوفيات والإصابات في إيطاليا إلى 13 و 2022 على الترتيب. وسجلت الصين، الجمعة، أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر. وأكدت منظمة الصحة أن مستوى انتشار الفيروس أصبح «مرتفعاً جداً» ونصحت الدول التي اكتشفت فيها حالات الإصابة بالفيروس بالتحرك السريع والتصرف بقوة «كي تتمكن من احتواء الفيروس ووقاية الناس من المرض».

من ناحية اخرى أعلنت وزارة الخارجية السعودية أم المملكة أعلنت قررت تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.