مصرع قيادات حوثية في الجوف وقناصة في الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”:

خاضت قوات الجيش معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات عدة بمحافظة الجوف، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات. وذكرت المصادر أن الوحدات العسكرية هاجمت مواقع تتمركز فيها الميليشيات في جبهات الصفراء والمحزمات جنوب غربي محافظة الجوف، وألحقت خسائر بشرية ومادية بصفوفها.

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت عربات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في واحدة من أهم مديريات محافظة الجوف، وهي مديرية الغيل، إضافة إلى استهداف الميليشيات في جبهات المحزمات والجرشب، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وأكدت مصادر متطابقة مصرع قياديين في الميليشيات مسؤولين عن جبهتي المتون وحام في الجوف. وأضافت أن القياديين في ميليشيات الحوثيين عسكر محمد عسكر، ومحمد كرمان، لقيا مصرعهما في معارك مع الجيش الوطني في جبهتي المتون وحام بالجوف، وسط تقدمات للقوات الحكومية.

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كما أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، مصرع أربعة قناصة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، خلال أقل من 24 ساعة على تمركزهم في مواقعهم بين مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيات الحوثي استحدثت مواقع جديدة، ونصبت عدداً من قناصتها لاستهداف القوات المشتركة، لكن وحدة رصد خاصة تمكنت من أربعة منهم، وأردتهم قتلى.

وعلى صلة بمسار العمليات العسكرية، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً بتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان.

وقضى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2020، بتعيين اللواء الركن صغير حمود عزيز قائد العمليات المشتركة، رئيساً لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، العمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

ويعد الفريق عزيز رابع رئيس لهيئة أركان الجيش اليمني، منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية، أواخر عام 2014. وكان الرئيس اليمني عين في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، اللواء عبدالله النخعي رئيساً لهيئة الأركان، خلفاً للواء طاهر العقيلي الذي عين مستشاراً للرئيس هادي للشؤون العسكرية، عقب أشهر من إصابته بانفجار لغم زرعه الحوثيون في محافظة الجوف شمالي اليمن. وسبق العقيلي في رئاسة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، الذي يشغل حالياً منصب وزير الدفاع.

والفريق صغير حمود عزيز هو عضو برلماني، وقائد عسكري، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال. التحق بالخدمة العسكرية في الحرس الجمهوري في عام 1983، ورقي إلى رتبة عميد عام 2007. وتقلد عدة مناصب عسكرية كان آخرها قائداً للعمليات المشتركة، ورئيساً للعمليات، ونائباً لكبير المعلمين في معسكر طارق بن زياد للحرس الجمهوري.