20 قتيلاً من القوات السورية بقصف تركي في محيط إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل عشرون عنصراً من قوات الجيش السوري جراء قصف نفذه الجيش التركي في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكر المرصد السوري أمس، غداة مقتل 33 جندياً تركياً بغارات اتهمت أنقرة دمشق بشنّها، في وقت تمكن فيه الجيش السوري من تحرير 59 قرية وبلدة في ريفي إدلب وحماة، ولم يتبق أمامه سوى السيطرة على 10 قرى لإعلان تطهير محافظة حماة بالكامل من الجماعات المسلحة الإرهابية.

وأفاد المرصد بوجود «قصف تركي بالمدفعية والطائرات المسيّرة استهدف مواقع للقوات الحكومية في أرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية»، ما تسبب في مقتل 16 عنصراً من القوات الحكومية على الأقل. كما قتل أربعة آخرون من القوات الحكومية جراء قصف مدفعي تركي على بلدة العريمة في ريف حلب الشمالي الشرقي، بحسب المرصد. وقتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان، أمس، بغارات استهدفت منطقة جبل الزاوية في إدلب.

ولم تعلّق دمشق على التصعيد الأخير مع أنقرة، بينما ندد مصدر عسكري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية، بما وصفه ب«التهويل والمبالغة ومضاعفة حجم الخسائر» في صفوف الجيش السوري. ونقلت الوكالة عن المصدر العسكري أن وحدات الجيش تواصل «تصديها الحازم للموجات المتكررة من هجوم التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل كبير ومباشر من الجانب التركي، على محور سراقب». وأوردت أن القوات التركية «تنخرط بشكل مباشر في قيادة هجمات التنظيمات الإرهابية» ضد قواتها، وتقدم لها «الدعم الناري المدفعي والصاروخي والطيران المسير». ولا تزال المعارك العنيفة مستمرة في محيط سراقب أمس، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، مؤكداً أن «القصف التركي دعماً للفصائل، يعيق تقدم القوات الحكومية التي تمكنت فقط من استعادة السيطرة على المنطقة الصناعية في المدينة».

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من جانب آخر، نقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، أمس، إن الجيش لن يسمح للدول الغربية ووكلائها «بتأبيد سيطرة الإرهابيين» في سوريا. وأضاف المصدر أن الجيش «سيستمر في تنفيذ مهامه المتمثلة في إنهاء الوجود الإرهابي في كل أنحاء سوريا».

في غضون ذلك، ذكرت الوكالة أن «وحدات من الجيش السوري تحرر قرى المنصورة والزيارة وخربة الناقوس، وتل واصل وزيزون جديدة، في أقصى ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الغربي، وتلاحق فلول الإرهابيين باتجاه كنصفرة». وأكد المرصد أن الجيش السوري تمكن من بسط سيطرته على قرية الزقوم بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط هجوم متواصل للسيطرة على القرى العشر المتبقية في سهل الغاب، وبالتالي السيطرة الكاملة على محافظة حماة. وبذلك، بلغ تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة الجيش السوري خلال الأيام الأربعة الفائتة 59 بلدة، وقرية في إدلب وحماة.

(وكالات)