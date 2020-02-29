النخبة في عصر المماليك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مصر لحكم المماليك منذ عام 648 هجرية حتى سقوط دولتهم على يد سليم الأول العثماني في سنة 923 هجرية، أي ما يزيد على قرنين ونصف القرن، وهذه الفترة الزمنية الطويلة عاش فيها المجتمع المصري حياة طبقية، فالمماليك عزلوا أنفسهم عن عامة الشعب، وظلوا يمثلون طبقة مميزة، أما أهل البلاد فقد عاشوا في مستويات طبقية مختلفة عن بعضهم، حسبما كانت تؤهلهم وظائفهم أو أنشطتهم وأعمالهم المختلفة، ونستطيع أن نميز عدة طبقات من أبناء البلاد داخل المجتمع وهم: المعممون، التجار، سكان المدن، الفلاحون، أهل الذمة، بالإضافة إلى بعض الأقليات الأجنبية.

هذه الدراسة وعنوانها «أهل العمامة في مصر عصر سلاطين المماليك»، يعنى فيها د. حسن أحمد البطاوي بطبقة من طبقات أهل البلاد، بل أهم طبقات أبناء البلاد، وهم المعممون، ويبدو للوهلة الأولى أن أبناء هذه الطبقة تميزوا بارتداء العمائم، والحقيقة أن كل أبناء البلاد حسب اختلاف طبقاتهم كانوا يرتدون العمائم، حتى المماليك كان لهم غطاء لرؤوسهم، فلماذا عرف أبناء هذه الطبقة بهذه التسمية «المعممون»؟ ذلك لأن عمائمهم كانت كبيرة الحجم عن عمائم سائر طبقات المجتمع الأخرى، وكانوا يبالغون في ضخامتها وهيئتها.

المعممون هم العلماء والفقهاء والأدباء والكتاب، وهم من نطلق عليهم أرباب الأقلام، تمييزاً لهم عن غيرهم من الطبقات الأخرى، وقد باشروا الوظائف الدينية والتعليمية والديوانية، وهؤلاء المعممون من نسميهم اليوم بالمثقفين، وقد برزت أهميتهم داخل المجتمع من خلال مباشرتهم للوظائف المرموقة في الدولة، ومن خلالها اتسعت دائرة اتصال المعممين بالشعب، وارتفعت منزلتهم عند أبناء البلاد، لما للدين ورجاله من مكانة عند الجميع، هذا بالإضافة إلى أن هذه الوظائف ربطت جماعة منهم بسلاطين المماليك وأمرائهم، فضلاً عما وفرته لهم من ثراء.