عشرات الإصابات في قمع مسيرات ضد الاستيطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 134 فلسطينياً بجراح وحالات اختناق، أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوة عسكرية «إسرائيلية» في بلدة بيتا بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن وحدات عسكرية دهمت جبل «العرمة» قرب بلدة بيتا، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق اعتصام مندد بالاستيطان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها أسعفت ثلاث إصابات تضمنت سقوطاً وكسوراً واعتداء، و76 إصابة بالغاز المسيل للدموع و53 إصابة بالرصاص المطاطي، بينها إصابتان بالرأس. وأفاد الهلال الأحمر بإصابة طفل (16 عاماً) بالرصاص الحي بالظهر خلال المواجهات. وأفاد شهود بأن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس منطقة عسكرية مغلقة. ومنذ منتصف ليل الخميس، اعتصم عشرات الفلسطينيين على جبل العرمة، عقب دعوات أطلقتها مجموعات من المستوطنين، للتظاهر على الجبل والاستيلاء عليه لإقامة مستوطنة يهودية.

وفي الخليل أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية لإحياء الذكرى ال 26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي. وخرج المئات بعد صلاة الجمعة في مسجد الشيخ علي البكاء بمسيرة باتجاه منطقة باب البلدية القديمة المتاخمة لشارع الشهداء، حيث توجد البؤر الاستيطانية في قلب الخليل. وطالب المشاركون بالمسيرة فتح المناطق المغلقة من قبل الاحتلال ومستوطنيه. ولدى وصول المسيرة إلى المنطقة، سارع جنود الاحتلال لإطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ونظمت الحملة الوطنية لرفع الإغلاقات عن قلب الخليل، اعتصاماً سلمياً على مدخل شارع الشهداء للمطالبة برفع الإغلاقات عن المناطق المغلقة، بجوار الحرم الإبراهيمي.

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وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان المسيرة كرست لإحياء ذكرى شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، وكسر نظام الفصل العنصري.

كما قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً والتي انطلقت إحياء للذكرى السنوية لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف.

على صعيد آخر، أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الاثنين المقبل خلال انتخابات الكنيست ال23 المقررة في ذلك اليوم. وأوضحت سلطات الاحتلال في بيان لوسائل الإعلام أنه تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة وإغلاق المعابر مع القطاع في يوم انتخابات الكنيست. وبرر جيش الاحتلال فرض الإغلاق أنه جاء «وفقاً لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي».

(وكالات)