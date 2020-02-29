الجهات الصحية توصي باتباع سبعة تدابير للوقاية من فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: إيمان عبدالله آل علي

أكدت الجهات الصحية في الدولة ضرورة اتباع الجمهور للإجراءات والتدابير الصحية الوقائية في ما يخص فيروس كورونا المعروف باسم «كوفيد-19»، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على مواقعها الإلكترونية.

وتحرص الجهات الصحية في حساباتها الرسمية على تثقيف المجتمع بطرق الوقاية من المرض، واتخاذ التدابير الصحيحة لسلامة الجميع، عبر اتباع مجموعة إرشادات للوقاية من الفيروسات عامة، وتتمثل في سبعة تدابير مهمة للوقاية، وهي غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض، وتجنب لمس العينين، أو الأنف، أو الفم من دون غسل اليدين، وتطهير الأسطح التي تتلوث سريعاً، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، وأخذ قسط كاف من الراحة، وتناول كمية كبيرة من السوائل.

الأعراض

تتمثل أعراض الإصابة بالفيروس، في أنها تبدأ من الجهاز التنفسي العلوي - كالإنفلونزا - بسعال، وارتفاع في درجة الحرارة، والتهاب الحلق، وصداع الرأس، والحمى، لتتطور إلى التهاب رئوي.

وإذا ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية ينبغي على الأشخاص البقاء في المنزل، وتجنب الاختلاط بالآخرين، وطلب الرعاية الصحية فوراً بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية هاتفياً، وتقديم معلومات متعلقة بالسفر والأعراض، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة، أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، أو بالمعقمات الكحولية.

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وطمأنت الجهات الصحية الجمهور، في وقت سابق، بأنها تعمل على مراقبة مستجدات فيروس كورونا المستجد في الصين. مؤكدة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة. ونصحت المواطنين والمقيمين كافة، بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة. وتعمل الدولة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية، والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الجهات الصحية كافة، تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي، وفحص المخالطين، ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية.

شفاء خمس حالات

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً، في بيان صادر عنها، شفاء ٥ حالات لمصابين بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة. وكانت الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا «73 عاماً»، وتعافيها التام من المرض. ثم أعلنت عن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما، وهما لمواطنين صينيين، الأول يبلغ من العمر 41 عاماً، وابنه 8 سنوات. ثم شفاء حالتين من الجنسية الصينية يبلغ أحدهما من العمر 36 عاماً، والآخر يبلغ 37 عاماً، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية 5 حالات.

ويجسد تعافي الحالات وشفاؤها كفاءة النظام الصحي في الدولة حيث تعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من أولوياتها الاستراتيجية التي تعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنظومة الوطنية، وتسخّر لها القدرات والموارد الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن العلاج من فيروس كورونا، يعتمد على تقوية الجهاز المناعي لدى المصابين، وعلاج الأعراض المرضية، والتخفيف من المضاعفات، حيث لا يوجد إلى اليوم لقاح للفيروس، والدراسات المتوفرة حاليا أثبتت أن نسبة الشفاء من هذا الفيروس قد تصل إلى 98 في المائة.

وأكدت أن التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس يتم وفق أعلى المعايير الصحية العالمية، ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية، ومتابعة حالاتهم عن كثب حتى تعافيهم التام .