«الشارقة للكتاب» تستعرض مشروع الإمارة الثقافي في مسقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك هيئة الشارقة للكتاب في الدورة ال 25 من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام في سلطنة عُمان حتى 2 مارس/آذار المقبل، بهدف التعريف بمشروع الشارقة الثقافي الذي انطلق منذ نحو أربعة عقود، واستعراض أجندة الفعاليات والمبادرات الثقافية التي تنظمها الهيئة سنوياً أمام الناشرين والكتاب العرب والعُمانيين.

وشهد جناح الهيئة زيارة مستشار سلطان عمان، شهاب بن طارق آل سعيد، رافقه خلالها وفد ضمّ عدداً من الشخصيات الرسمية والثقافية العُمانية، حيث تسلم نسخة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، «سجل مكاتبات السلطان برغش سلطان زنجبار».

ووضعت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض، الذي يصادف هذا العام الاحتفال بيوبيله الفضّي، برنامجاً ثقافياً متكاملاً يتضمن سلسلة من الجلسات الشعرية واللقاءات مع نخبة من أبرز المؤلفين والناشرين العمانيين والعرب؛ حيث نظمت أمسية شعرية بعنوان «نبض القصيد»، أدارتها الدكتورة وفاء الشامسي، واستضافت فيها الشاعرة شيخة المطيري، والشاعر حسن النجار. و قدم وفد الهيئة المشارك في المعرض تعريفاً بالخيارات التي تتيحها المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر، والتسهيلات التي توفرها لدور النشر.

و أكدّ فاضل حسين، مدير مكتب الهيئة في المنطقة الشرقية، أن معرض مسقط للكتاب بات اليوم واحداً من أهم الأحداث الثقافية التي تقام على المستويين الخليجي والعربي، موضحاً أن الهيئة حريصة على التواجد الفاعل في مختلف الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين العربي والعالمي، وتتجسد أهمية مشاركتها في نوع الفعاليات التي تقدمها، والتي تعبر فيها عن مشروع الشارقة الثقافي ودور الإمارة في تعزيز أسس المعرفة الإماراتية والعربية.