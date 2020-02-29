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على مدار أكثر من ثلاثين عاماً قدّم المرحوم المعجمي والإعلامي الفلسطيني الشهير حسن الكرمي (1905 - 2007)، برنامجاً إذاعياً شهيراً، لم يتوقف إلا في العام 1989 نشأنا على سماعه اسمه «قول على قول»، يبدأه بعبارة: «وسألني سائل من القائل وما المناسبة؟».

على مدار هذه الأعوام تلقى الكرمي آلاف الأسئلة من المستمعين العرب من مختلف أقطارهم، ومكنته ثقافته الواسعة وحفظه آلاف الأبيات من الشعر العربي من الإجابة عن الأسئلة التي تصله، وكان لإلقائه المميز أكبر الأثر في تعلق المستمعين بالبرنامج ومتابعتهم لحلقاته، التي ساهمت في تعريفهم بعيون الشعر والأدب العربي.

تذكرت هذا وأنا أقرأ على حساب الصحفية السورية آس غاله على مواقع التواصل الاجتماعي، حكاية حول ما سمعته وهي تقلّب الإذاعات بحثاً عن أغنية لفيروز التي تحب أغانيها، كما نحبها جميعاً، حين تناهى إلى سمعها الصوت الملائكي لجارة القمر وهي تغني: «ولقد ذكرتك والرماح نواهلٌ/ منّي وبيض الهند تقطر من دمي/ فوددت تقبيل السيوف لأنها/ لمعت كبارق ثغرك المتبسم».

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«ما كادت فيروز تنهي الكلمة الأخيرة، تقول الصحفية، حتى استلمت مذيعةٌ بصوت جميل الميكروفون، وأخذت تحلل القصيدة كمن يحلّل حدثاً سياسياً، فقالت بعد أن كررت بيت الشعر الأخير: هذه القصيدة الرائعة للشاعر الرائع امرؤ القيس كتبها لحبيبته ليلى، فقد أسرته ليلى وهام بها جنوناً».

لم تنتبه المذيعة المفوهة بأن بين المستمعين والمستمعات، من يضحك على الجهل الفاضح الذي راح يندلق من لسانها، ومخاطبة المذيعة، التي لا نعلم ما إذا كانت قد قرأت ذلك أم لا، قالت آس غاله: «لو تعلمين يا صاحبة الصوت الجميل أن حبيبة امرؤ القيس كان اسمها فاطمة، وهي التي فيها قال الشاعر: «أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل/ وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي».

أما ليلى التي قالت المذيعة إنها حبيبة امرؤ القيس، فهي حبيبة قيس بن الملوّح الملقب بالمجنون، وعاش في زمنٍ آخر تالٍ، وفيها قال الشاعر، ما أوردته زميلتنا الصحفية من شعر: «دَعَوتُ إِلَهَ الناسِ عِشرينَ حِجَّةً/ نَهاري وَلَيلي في الأَنيسِ وَخالِيا/ لِكَي تُبتَلى لَيلى بِمِثلِ بَليَّتي/ فَيُنصِفَني مِنها فَتَعلَمُ حالِيا»

لم تفرق المذيعة بين اسمي امرؤ القيس وقيس بن الملوّح، لعلّ الاسمان عليها تشابها، أو أنها لا تعلم أصلاً من يكونان. فالقصيدة التي «حللتها»، بعد أن قدّمتها الإذاعة التي تعمل فيها ليست للمجنون قيس ولا لامرؤ القيس وإنما لعنترة بن شداد الذي كان اسم حبيبته عبلة.

رحم الله حسن الكرمي.

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