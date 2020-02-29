هاري يشارك جوفي الغناء في لندن لدعم مؤسسة خيرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم الأمير البريطاني هاري إلى أسطورة موسيقى الروك جون بون جوفي، لتسجيل أغنية تهدف إلى دعم مؤسسة خيرية.

وتوجه الأمير هاري إلى استوديوهات «آبي رود» الشهيرة في لندن، صباح أمس، للمشاركة في تسجيل نسخة جديدة من أغنية Unbroken التي حقق جوفي من خلالها نجاحاً كبيراً، والتي سيتم إصدارها في النسخة الجديدة لجمع الأموال لمؤسسة Invictus Games، التي أنشأها هاري وزوجته ميجان ماركل.

من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة الكندية، أمس الأول، بأنها تدفع كلفة الحماية الأمنية للأمير هاري وماركل منذ وصولهما إلى كندا على الرغم من مزاعم رئيس الوزراء جاستن ترودو المخالفة في يناير الماضي، ووعدت بوضع حد لهذا الأمر. ويعيش هاري وزوجته في دارة فخمة على الساحل الغربي لكندا مع ابنهما آرتشي الذي ولد في مايو الماضي.

وقالت وزارة السلامة العامة الكندية في بيان: «في حين أن الدوق والدوقة معترف بهما كشخصين يجب حمايتهما دولياً، فإن كندا عليها التزام تقديم مساعدة أمنية لهما». وأضافت: بناء على طلب شرطة لندن تقدم الشرطة الملكية الكندية المساعدة لهما منذ وصول الدوق والدوقة، في نوفمبر 2019. ستتوقف المساعدات في الأسابيع المقبلة بسبب تغير وضعهما داخل العائلة الملكية اعتباراً من 31 مارس المقبل.