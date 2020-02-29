نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الروسي «زيركون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت روسيا، أمس الجمعة، استمرارها في اختبار الأسلحة الجديدة، بما فيها «فرط الصوتية» لتعزيز القدرات القتالية لأسطولها، كما كشفت مصادر عسكرية نجاح تجربة لإطلاق صاروخ «كروز» أسرع من الصوت من طراز «زيركون» من على متن سفينة حربية للمرة الأولى في أوائل الشهر الماضي.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمس، بأن بلاده تواصل اختبار الأسلحة الجديدة، بما فيها «فرط الصوتية»، بهدف تعزيز القدرات القتالية للأسطول. وتأتي تصريحات شويجو، تزامناً مع إعلان قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، أن فرقاطتين تابعتين للأسطول عبرتا مضيقي البوسفور والدردنيل في طريقهما إلى البحر المتوسط.

من جهته، قال رئيس القسم الإعلامي بقيادة الأسطول، المقدم البحري أليكسي روليف، للصحفيين: إن فرقاطتي «الأميرال ماكاروف» و«الأميرال جريجوروفيتش» أجرتا خلال عملية توجههما من البحر الأسود إلى المتوسط، تدريبات ومناورات قتالية بحرية في نطاقات تدريب الأسطول في البحر الأسود. وأشار إلى أن فرقاطة «الأدميرال إيسن» التابعة لأسطول البحر الأسود، تنفذ مهام في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ ديسمبر / كانون الأول الماضي.

Advertisements

في السياق نفسه، أكد مصدر عسكري أن موسكو أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ «كروز» أسرع من الصوت من طراز «زيركون» من على متن سفينة حربية للمرة الأولى في أوائل الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة «تاس» الروسية. وقال المصدر: «بما يتسق مع برنامج الاختبار الذي تجريه الدولة ل (زيركون)، نفذت السفينة (أدميرال جورشكوف) في أوائل يناير/ كانون الثاني من هذا العام تجربة إطلاق لهذا الصاروخ من بحر بارنتس إلى هدف على الأرض في شمال الأورال».

وقال مقدم البرامج في التلفزيون الرسمي ديمتري كيسليوف في فبراير من عام 2019: إن صواريخ «زيركون» يمكنها ضرب أهداف في الولايات المتحدة خلال أقل من خمس دقائق، إذا تم إطلاقها من غواصات.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين ركز في خطاب ألقاه في مارس / آذار من عام 2018 على أهمية الصواريخ الأسرع من الصوت، وقال: إنها جزء من جيل جديد من الأسلحة الروسية التي يمكنها أن تستهدف أي مكان في العالم، وتفادي الدرع الصاروخية الأمريكية.