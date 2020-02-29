شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الفخفاخ تتسلم مهامها .. وهواجس من سحب الثقة منها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس الخليج:

تسلمت حكومة إلياس الفخفاخ مهامها رسمياً، أمس الجمعة؛ عقب موكب تسليم السلطة مع حكومة تصريف الأعمال؛ لتنطلق بذلك في عهدتها من أجل الإصلاحات الاقتصادية، ومكافحة الفساد.

وغادر رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الحكم؛ بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها في السلطة لم تخل من أزمات متكررة مع رئيس الدولة الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال الشاهد في مراسم تسليم السلطة، «سعيد بتسليم السلطة إلى رئيس حكومة هو من جيلي يكرس الأهداف التي أعلنا عنها منذ ثلاث سنوات؛ لتجديد الطبقة السياسية، وخلق جيل جديد يقود البلاد في المرحلة القادمة مع فريق من الكفاءات الوطنية».

وتابع: «التحديات لن تكون سهلة، والبلاد لن تتقدم إذا لم تكن هناك إصلاحات، وستكون هناك فرصة تاريخية للحكومة الجديدة مع رئيس جمهورية يؤمن بضرورة الحرب على الفساد، وهي حرب ضرورية في تونس اليوم».

وعلى الرغم من تلميحات الفخفاخ في كلمته إلى التوقف عن تغيير الحكومات، وهو أمر تواتر منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، فإن الحكومة الجديدة ليست بمنأى عن أي هزات سياسية محتملة بالنظر إلى طلبات حركة «النهضة الإخوانية»؛ بتوسيع الحزام السياسي للحكومة، في إشارة إلى ضرورة إشراك حزب «قلب تونس» الحزب الثاني في البرلمان، في الحكم.

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وتشير تكهنات إلى إمكانية تحرك «النهضة»؛ لسحب الثقة من الحكومة الحالية، بعد أشهر من عملها لتكوين ائتلاف جديد بمعية «قلب تونس»؛ بعد أن تعذر عليها ذلك خلال مرحلة تكوين الحكومة، بموجب الدستور الذي يمنح مبادرة التكليف للرئيس.واستبعد رئيس كتلته البرلمانية ل«قلب تونس» حاتم المليكي مثل هذه الخطوة، مشيراً إلى أن من يفكر بهذه الطريقة هو خائن للوطن، مشدداً على ضرورة الاستقرار الحكومي، وأهميته في جلب الاستثمارات، وانعكاسه على صورة تونس في الخارج، وعلاقتها بالمؤسسات المالية الدولية.

كما أشار إلى أن حزبه سيفتح صفحة جديدة في تاريخ المعارضة ؛ للتأسيس لمعارضة قوية وفاعلة، تمارس دورها الرقابي، وتكشف عن الخلل في العمل الحكومي.

وينتظر الشارع التونسي ما ستفضي إليه العلاقة المتوترة بين رئيس البرلمان من جهة، والرئيس قيس سعيد من جهة ثانية في ظل الحرب الكلامية المبطنة بينهما.

وأقر المتحدث باسم «النهضة» عماد الخميري بوجود اختلافات في وجهات النظر بين الطرفين، من دون أن يؤدي ذلك إلى حرب على المصالح أو الصلاحيات، وفق قوله.

وقال : «أميل إلى أن تكون العلاقة في إطار الصلاحيات التي نص عليها الدستور، وأن الاستمرار في التواصل سيكون كافياً لتذليل ما قد تواجهها هذه العلاقة من صعوبات؛ لتكون أكثر انسجاماً وفقاً للصلاحيات الدستورية لكل منهما».

وكان الرئيس التونسي أوضح: إن الأوضاع التي عاشتها تونس «ليست مستجدة في تاريخ الأنظمة السياسية»، مؤكداً أهمية التداول على السلطة والتعايش السلمي؛ لبناء الديمقراطية.

كما اعتبر أن الأزمة التي عاشتها تونس «ليست أزمة نظام؛ بل أزمة منظومة كاملة، وأزمة فكر ومفاهيم»، معتبراً أن الفكر السياسي تطور؛ لكن المفاهيم بقيت جامدة.وشدد سعيد على ضرورة استنباط آليات جديدة في العمل السياسي، مضيفاً أنه على المشرع أن «يسعى إلى أن تكون التشريعات التي سيضعها مشروعة؛ لتحقيق حد أدنى من التطابق بين الشرعية والمشروعية».