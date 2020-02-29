تركيا «تبتز» الغرب.. وتتوعد روسيا بـ «انتقام رهيب» في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت تركيا، أمس، التفسير الروسي بأن 33 جندياً تركياً قتلوا الخميس في قصف لقوات الجيش السوري في إدلب كانوا ضمن «مجموعات إرهابية»، وتوعدت روسيا ب«انتقام رهيب»، وطالبت المجموعة الدولية بإقامة منطقة حظر جوي في شمال غربي سوريا لمنع الطائرات السورية والروسية من شن ضربات، في وقت هددت تركيا مجدداً بإغراق أوروبا باللاجئين، مشيرة إلى أنها لن توقف تدفق هؤلاء بعد الآن، بينما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام اتفاق الهجرة بين الطرفين، في حين نقل عن مصدر دبلوماسي أن بريطانيا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن على خلفية التصعيد في إدلب، في حين أعربت فرنسا عن تضامنها مع تركيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات متلفزة : «أود أن أعلن أنه عند وقوع هذا الهجوم، لم تكن هناك أي مجموعات مسلّحة حول وحداتنا العسكرية». وكانت موسكو أفادت في وقت سابق بأن القوات التركية كانت ضمن «وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية»، ولم تبلغ أنقرة عن تواجد جنودها في مكان «ما كان عليهم التواجد فيه». لكن أكار ذكر أن الضربات في إدلب تمّت «على الرغم من التنسيق مع المسؤولين الروس»، مضيفاً أن القصف تواصل على الرغم من «التحذير» من تواجد قوات تركية في المكان.

وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون: إن «المجموعة الدولية يجب أن تتخذ إجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي» في منطقة إدلب. ومن جهته، توعد مسعود حقي مستشار الرئيس التركي، روسيا بانتقام رهيب وباحتمال نشوب صدام قاسٍ بينها وبين تركيا في سوريا، وذكّرها بالحروب الماضية بينهما، وبأن بلاده مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة معها. وأعلن حقي في بث مباشر على أثير تلفزيون محلي «أن تركيا قاتلت روسيا 16 مرة في التاريخ، وكانت مستعدة لدخول الحرب مرة أخرى». وأكد حقي أن انتقام تركيا من هؤلاء سيكون «رهيباً»!

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ومن جانبها، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن رئيسي أركان القوات الروسية والأمريكية ناقشا هاتفياً قضية سوريا، أمس، وسط تصاعد التوتر بشأن محافظة إدلب.

وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان بعد اتصال هاتفي مع مولود جاويش أوغلو: «لقد أعربت لنظيري عن تعازي فرنسا وتضامنها مع تركيا في أعقاب هجوم الأمس ضد القوات التركية في شمال غرب سوريا».

من جهة أخرى، أكد مسؤول تركي كبير، أمس، أن تركيا لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا، عن عبور الحدود. واتخذ قرار «فتح الأبواب» خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان ليل الخميس الجمعة. ورداً على ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يتوقّع من تركيا «احترام تعهّداتها» الواردة في الاتفاق الهادف للحد من تدفق المهاجرين من سوريا. (وكالات)