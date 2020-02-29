254 مليون درهم لمشاريع بنية تحتية ومجتمعية في السمحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء



تنفذ بلدية مدينة أبوظبي عدداً من مشاريع البنية التحتية والمجتمعية في منطقتي السمحة (شرق وغرب) بتكلفة 254 مليوناً و100 ألف درهم، حيث تشمل أعمال المشاريع تنفيذ طرق رئيسية وفرعية، إضافة إلى إنشاء وتركيب شبكات لنظام مياه الشرب، وتصريف مياه الأمطار، والصرف الصحي، ومكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وأعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسوق مجتمعي وحديقتين.

وتشمل المشاريع، مشروعاً للطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة «السمحة شرق» تبلغ تكلفة تنفيذه نحو 162.7 مليون درهم، ويخدم المشروع 470 قطعة أرض سكنية، ويتضمن إنشاء طرق بطول 14 كيلومتراً، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنارة للشوارع، والأعمال الخدمية مثل شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، ويشمل تركيب 23 محطة توزيع كهربائية، وإعادة تأهيل محطة رفع الصرف الصحي.

ويخدم مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة «السمحة غرب» 110 قطع أرضية سكنية، وتبلغ تكلفة التنفيذ نحو 44.7 مليون درهم، ويتضمن إنشاء طرق داخلية بطول 3 كيلومترات وإنشاء 7 محطات كهربائية، إضافة إلى شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وخطوط كهرباء وغيرها.

كما تنفذ البلدية مشروع سوق السمحة 3 في 1 الذي تبلغ مساحته الطابقية 10,432 متراً مربعاً، بتكلفة تصل إلى 39 مليون و700 ألف درهم، وتتخلص فكرة (3 في 1) المتمثلة في توفير محلات للتجزئة ومرافق مجتمعية ومرافق خدمات حكومية للمجتمعات، والأحياء السكنية والشركاء الاستراتيجيين، بما يحقق تطلعات البلدية لخدمة المتعاملين في الأحياء والمناطق السكنية في البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي.

وأنجزت البلدية حديقتين بمنطقة السمحة بتكلفة إجمالية تقارب 7 ملايين درهم، للارتقاء بالمشهد الحضاري للمدينة وتعزيز أسلوب حياة صحي لسكانها.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن نحو 882 عاملاً ومهندساً واستشارياً يعملون على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إنهاء المشاريع في أوقات قياسية.