«1970».. آخر عام في حياة عبد الناصر روائياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

على الرغم من حداثة صدورها، فقد تناقلت مواقع القراء من كتاب ونقاد تعليقات على الرواية الجديدة للكاتب صنع الله إبراهيم الحاصل على جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2004، وهي بعنوان «1970» وصدرت عن دار الثقافة الجديدة، وهي توثق للعام الأخير في حياة الرئيس جمال عبد الناصر، وتنتهي بيوم جنازته.

وصنع الله إبراهيم هو واحد من أشهر الروائيين العرب ينتمي إلى جيل الستينيات، وعرف من خلال أعماله: «ذات» و«اللجنة» و«نجمة أغسطس» و«وردة» و«العمامة والقبعة» و«القانون الفرنسي»، و«إنسان السد العالي» وغيرها، كما عرف الكاتب بوصفه مناصراً للثقافة العربية، وقف ضد التهميش ومصادرة الحريات الفردية.

أما روايته الجديدة «1970» فهي تستعرض المكانة التاريخية والوجدانية للرئيس جمال عبد الناصر، على الرغم من أن مؤلفها تعرض للاعتقال خلال فترة حكم عبد الناصر بين 1959 و1964.

ركزت «1970» بحسب أحد التعليقات على توظيف تقنية اليوميات السردية إلى جانب اعتمادها على «الكولاج» ومواد توثيقية أخرى داخل النسيج الروائي، حيث يضيف صاحب هذا الرأي: «تلك التقنية التي لم تظهر بوضوح من قبل في الرواية العربية، أو على الأقل لم تكن ضمن مدونة التقنيات الظاهرة التي استخدمها الكتاب والروائيون قبل صدور رواية صنع الله «بيروت بيروت» التي دارت وقائعها حول الحرب الأهلية في لبنان، ومعها انتشرت التقنية على نطاق واسع».

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هذا التوثيق كما يوضح التعليق «ينبع من رؤية جمالية وعلاقة تبادلية بين شقي النص «المرجعي» و«المتخيل»، حيث يشكلان معاً وحدة دلالية واقعية للعمل».

تقدم الرواية رؤية بانورامية لأحداث العام الأخير من حياة الرئيس جمال عبد الناصر، هكذا يبدأ أحدهم حديثه عن الرواية حيث ينجح مؤلفها من وجهة نظره، في تصوير الحياة في مصر عام 1970 عبر انتقائه المتقن للأخبار التي نشرها في الرواية كحرب الاستنزاف، والاستعداد للعبور، والخلافات الضارية بين النظم العربية، وبدء تشكل تنمية صناعية في مصر..

من جهة أخرى ينظر أحد القراء إلى الرواية بوصفها تشكل قراءة فنية سردية ذاتية بالأساس، تنطلق من فلاشات من الماضي، حيث يقيم فيها صنع الله التجربة الناصرية بأكملها، وينبش أيضاً في طفولة عبد الناصر وثقافته ولحظات التحول في حياته.

قارئ آخر يقول: «من بداية الرواية لا يخفي صنع الله إبراهيم أنه إنما يحاكم جمال عبد الناصر، بعدما سبق أن حيّا أحد أبرز إنجازاته في كتاب «إنسان السد العالي»، وصولاً إلى إدانته في هذه الرواية». ومن الآراء التي قدمت في الرواية ما ركز على طريقة بنائها، هذا البناء الذي وصف ب «المدهش» وهو يعتبر الرواية تاريخية، ولكن ما شغل هذا القارئ في هذا العمل أنه لم يشعر للحظة بأنه يقرأ كتاباً في التاريخ، ويضيف: «ما هو مهم أيضاً هو قدرة الكاتب الفذة على تشكيل ملمح روائي، وحرصه على الحضور في هذا العمل بآرائه وأفكاره متفقاً أو مختلفاً مع عبد الناصر».

من جهة أخرى لا يعتبر أحد القراء «1970» رواية بمعنى التصنيف الأدبي، ويقول: «هي ليست رواية؛ بل أقرب لعرض لسنة 1970، ورأي صنع الله في جمال عبد الناصر». ويضيف: «تبدو أقرب إلى الرثاء، رثاء الكاتب لنفسه ولعبد الناصر».