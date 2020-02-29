ارتفاع مستويات سطح البحر يؤدي لتداخلها مع المياه الجوفية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان

كشف قيس السويدي، خبير مساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة، عن وجود عدة تداعيات للتغير المناخي على الاقتصاد في الدولة، خصوصاً القطاع الزراعي، كونه يشكل تحدياً تنموياً يؤثر في جميع القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث من المتوقع أن يتزايد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات متطرفة، كما أن ارتفاع مستويات سطح البحر، يؤدي إلى تداخلها في المياه الجوفية الساحلية، مما يزيد ملوحتها، إضافة إلى أن ندرة الأمطار تؤدي إلى مزيد من التناقص في مستويات المياه الجوفية.

وقال إن التغيرات المناخية المتوقعة تشمل الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة، وتزايد تسجيل درجات حرارة أكثر تطرفاً، وارتفاع نسب الرطوبة، وتغير مواسم ومستويات تساقط الأمطار، وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها.

وأوضح أن التأثيرات الاقتصادية المباشرة للتغير المناخي تشمل تأثير ارتفاع درجات الحرارة في كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها، وتأثير مستويات الأمطار غير المعتادة في البنية التحتية وسلامة الطرق، وتأثير ارتفاع مستويات سطح البحر في البنية التحتية الساحلية، في حين تشمل التأثيرات غير المباشرة زيادة حالات الإجهاد الحراري للعمالة في الخارج، مما يؤثر في إنتاجية العمالة، وزيادة معدلات الغبار وارتفاع درجات الحرارة الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان، مما يتسبب في مزيد من الضغوط على أداء الاقتصاد بشكل عام.



برنامج وطني



وحول آلية الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في الدولة، أوضح أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال البرنامج الوطني للتكيف المناخي، لتكون الإمارات في مقدمة الدول من حيث الاستعداد للمخاطر؛ إذ يشمل البرنامج 4 خطوات، هي التنبؤ بالتغيرات المناخية المتوقعة ومدى حدتها، من خلال دراسات النمذجة المناخية لدرجات الحرارة ومستويات الرطوبة والأمطار، ومدى ارتفاع مستوى سطح البحر، وكذلك دراسة المخاطر المتوقعة من التغيرات المناخية وتقييمها وتقييم مدى الاستعداد لها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، ومنها الصحة والبيئة والبنية التحتية والطاقة، أيضاً وضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مستويات التكيف وإشراك القطاع الحكومي والخاص في التنفيذ، إضافة إلى إعادة تقييم المخاطر والإجراءات المتخذة بشكل دوري، للمحافظة على مستوى عالٍ من التكيف.

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قطاعات حيوية



وقال أيضاً إن هناك تأثيراً للتغير المناخي في عدة قطاعات حيوية، منها الصحة العامة، حيث لابد من بذل مزيد من الجهد لجمع البيانات الصحية ومراقبتها لملاحظة أية تغيرات متوقعة، أهمها زيادة حالات الإجهاد الحراري وتأثر الفئات الأكثر عرضة للأمراض، مثل كبار السن والأطفال لتأثيرات صحية نتيجة الحرارة والرطوبة المرتفعتين، كما أنه لابد من مراقبة الأمراض المعدية بشكل أكثر دقة؛ إذ إن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى هجرة أمراض معدية جديدة إلى المنطقة.

وبخصوص التأثيرات في قطاع البيئة، قال إنه لا بد من استمرار حماية الأراضي الرطبة وأشجار القرم؛ لما لها من فوائد في مكافحة التغير المناخي والتكيف معه، كما أن مراقبة تأثر التنوع الأحيائي والتدخل لحماية الأنواع الأكثر تضرراً، من أهم الطرق للتكيف مع التغير المناخي.



حلول وخطط



وحول الحلول والخطط التي يتعين الأخذ بها للتخفيف من آثار التقلبات المناخية على مستوى الفرد والدولة، أوضح السويدي أهمية الوعي بمفهوم التغير المناخي وضرورة اتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة التغير المناخي، وكذلك وجوب استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة.