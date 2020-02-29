ليلة استثنائية تجمع الرويشد وعساف في «الفجيرة للفنون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة، وأمام 3 آلاف متفرج من المواطنين والمقيمين من داخل وخارج الفجيرة، أطرب الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، مساء أمس الأول، جمهور مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة بأجمل أغانيه، وذلك على مسرح كورنيش الفجيرة الكبير.

بدأ الرويشد، الحفل بأغنية «كذب من يقولون المحبة لها مقياس»، وتفاعل معها الجمهور، وتبعها بباقة من أشهر أعماله منها «عطرك البارح»، و«المحبة»، و«سولف علي»، و«تعال وشوف»، و«دنيا الوله».

وعبر الرويشد، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، وقال: «أشعر بالفخر بتواجدي في الدورة الثالثة، وسعيد بهذا التجمع الكبير من الفنانين والجماهير الغفيرة التي غطت مدرجات المسرح».

وعن جديده في عالم الغناء، قال: الرويشد ل«الخليج»: «صورت مؤخراً «سولف علي» وهي من كلمات مطيع العوني، وألحاني، في أجواء جميلة وبطريقة احترافية».

مكانة خاصة

Advertisements

خلال الحفل، أشعل الفنان الفلسطيني محمد عساف، مسرح كورنيش الفجيرة بحضوره اللافت، وتغنى بمجموعة من الأعمال التراثية الفلسطينية والعربية، وشارك فرقته رقصة الدبكة. وقدم «علي الكوفية»، و«بصراحة»، و«مكانك خالي».

وأوضح عساف، أن للمهرجان مكانة خاصة في قلبه لذا كانت الحفلة رائعة.

وأشاد باختيارات القائمين على المهرجان للمطربين، معبراً عن سعادته وفخره بالغناء على خشبة المسرح التي أبدع عليها أشهر فناني الوطن العربي.

وفي أولى زياراتها لإمارة الفجيرة، قدمت الفنانة جيسي على مسرح كورنيش الفجيرة مزيجاً من الأغنيات القديمة والعصرية باللهجة اللبنانية والخليجية والمصرية والعراقية والسورية بقيادة المايسترو بهاء الداوود، منها «مافيك تنسى الوعد»، و«أنا كل مانويت أنسى»، و«حلوة يابلدي»، و«نسّم علينا الهوى»، و«اتقل ياغزالي»، و«شلونك عيني شلونك»، و«مليت طعم السهر»، وغيرها.

ووجهت جيسي الشكر إلى أهالي الفجيرة ومنظمي المهرجان، معتبرة أن هذه التظاهرة، شكلت إضافة نوعية إليها ولمسيرتها الفنية، وقالت: «يستضيف المهرجان نخبة من الفنانين والممثلين، الأمر الذي ينعش الخارطة الفنية الثقافية للإمارة، ويوفر الفرصة للجميع للاستمتاع بمختلف العروض والفنون الشعبية». وأشادت بالحضور والتفاعل الجماهيري الكبير. وأشارت إلى أنها بصدد إقامة حفلة غنائية منتصف الشهر المقبل في العراق، إضافة إلى إصدارها أغنية خاصة جديدة خلال الفترة القادمة.

وقدم الفنان الكويتي خالد الملا، جلسة غنائية طربية، وقدم العديد من الأغاني الشعبية الخليجية، ونالت إعجاب الجماهير، كما قدم أغنيتين جديدتين من ألحانه وغنائه، ومن كلمات الشاعر الإماراتي محمد سعيد الضنحاني، هما: «وينك حبيبي»، و«يا قدرة الله».