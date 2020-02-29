400 مشارك ومشاركة ينضمون للقافلة الوردية في يومها الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت مسيرة «فرسان القافلة الوردية»، التي انطلقت دورتها العاشرة، في 26 فبراير/شباط الجاري، وتستمر حتى 6 مارس/آذار المقبل، من تعزيز مكانتها على مدى الأعوام الماضية، حتى أصبحت حاضنة توعوية، ومنصة للعمل التطوعي الإنساني، تجمع تحت مظلتها إلى جانب أبناء، وبنات الإمارات، ومؤسساتها الرسمية، والمدنية، مزيجاً من الجنسيات، والثقافات المختلفة من أرجاء العالم ممن يعملون ضمن كوادرها الطبية وفرسانها، وطواقمها الأخرى.

شهد اليوم الثاني من مسيرة «فرسان القافلة الوردية»، مشاركة أكثر من 400 شخص: 200 من مراكز أطفال الشارقة، و130 من أكاديمية الشرطة، و50 من مفوضية مرشدات الشارقة، و7 من مستشفى «ميد كير»، و6 فارسات من منتسبات «سجايا فتيات الشارقة»، فيما استقبلت العيادات الطبية، الثابتة، والمتنقلة، واليومية للقافلة 902 شخص، بينهم 701 امرأة، و201 ورجل.

وتقدم المسيرة الفحوص في عياداتها الثابتة منذ 16 فبراير الجاري، ليصبح مجموع من تقدموا للفحوص 4662 شخصاً، بينهم 3920 سيدة، و742 رجلاً.

وانطلقت المسيرة، صباح أمس الأول (الخميس)، من أمام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، نحو محطتها الأولى في مصرف الشارقة الإسلامي، ثم إلى مسجد عبد الله بن عباس، قبل أن تتابع مسارها نحو المحطة الثانية في «ميجا مول»، ثم إلى محطتها الثالثة في مقر القيادة العامة لشرطة الشارقة؛ حيث أكملت مسارها إلى المحطة الرابعة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، لتتوقف في سوق الجبيل؛ لالتقاط الصور التذكارية، قبل وصولها إلى محطتها الخامسة في واجهة المجاز.

واختتمت «القافلة الوردية» مسار يومها الثاني في واجهة المجاز، بفعالية توعوية، جمعت حشداً كبيراً من الأسر وأطفالهم، إلى جانب الزوار الذين تفاعلوا مع الحدث.

وتضمنت الفعالية التي نظمتها «مراكز أطفال» الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 طفل، تراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عاماً، بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمسيرة، ورش عمل، وأنشطة ثقافية، وفنية، وترفيهية.

وأوضحت نشوة الغساني رئيسة قسم الفعاليات بمراكز أطفال الشارقة، أن مشاركة المراكز جاءت بهدف المساهمة في الحملة الإنسانية النبيلة، ونشر رسائلها التوعوية بين أفراد المجتمع كافة، وتشجيع النساء والرجال على المبادرة بإجراء الفحوص اللازمة؛ للكشف عن سرطان الثدي، وتعزيز وعي الصغار، وحثهم على التطوع في المبادرات المجتمعية.

بدورها، كشفت أماني يوسف من مصر، عن وجود وعي لافت ومعرفة كبيرة بمسيرة «فرسان القافلة الوردية»، حين أكدت حرصها على اصطحاب طفلها؛ للمشاركة في الفعالية، لزيادة وعيه بضرورة اتباع السلوكات الصحية، وتجنب الضارة، كما أكدت أهمية المسيرة في رفع الوعي المجتمعي، مشيرة إلى أنها اكتسبت المعرفة حول ضرورة الكشف الذاتي، والفحوص الدورية؛ من خلال الدورات السابقة لمسيرة «فرسان القافلة الوردية».

أما لمى حمادة من فلسطين، التي وصلت مؤخراً إلى دولة الإمارات بصحبة أسرتها، فقد بيّنت أن رغبتها في الحضور والمشاركة في الفعالية بصحبة طفليها، جاءت بهدف التعرف إلى أهداف ورسائل «فرسان القافلة الوردية»، موضحة توجهها إلى متابعة مسارات القافلة، وعيادتها؛ نظراً لأهميتها في حماية المجتمع، وتعزيز وعيه بأهمية مكافحة مرض سرطان الثدي.

وتواصل مسيرة «فرسان القافلة الوردية» طريقها في تعزيز الوعي؛ حيث تنتقل بفرسانها، وطواقمها الطبية، ومتطوعيها إلى دبي؛ إذ يبدأ مسارها من شارع الجادة في «مركز دبي المالي العالمي»، ثم إلى «بوليفارد»، لتنطلق في اليوم الرابع من شاطئ الممزر، ثم حديقة الممزر، نحو «سيتي ووك».

وتتوزع العيادات اليومية التابعة لمسيرة «فرسان القافلة الوردية» بدبي؛ حيث تستقبل الرجال والنساء بحديقتي زعبيل، والممزر، وسوق التنين، فيما تستقبل عيادتان في «تاون سنتر» جميرا، وشاطئ «كايت»، الراغبات من النساء في إجراء الفحوص، كما تتواجد العيادة المتنقلة في شاطئ كايت، خلال اليوم الثالث، فيما تتجه في اليوم الرابع إلى لامير.

أما العيادات الثابتة في الشارقة فتتواجد في واجهة المجاز المائية، بالتعاون مع مستشفى الجامعة ومستشفى ميد كير، وفي حديقة الحميدية بعجمان، وسيتي ووك، ودبي فيستيفال سيتي دبي، ومول أم القيوين، وفجيرة مول بالتعاون مع مستشفى الشرق، ومستشفى ثومبي، وفي منار مول، وذي غلاريا بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع هيلث بوينت.