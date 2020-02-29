70 ألف عود ثقاب لتصميم مجسم «ماي فلاور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

قرر البحار الأمريكي المتقاعد ديفيد رينولدز، إحياء شغفه بحبه للبحر، من خلال تصميم مجسم لسفينة «ماي فلاور» التي أقلت الرواد الأوائل إلى أمريكا عام 1620، وبنيت في عام 1610، من 3 أشرعة وطابقين. وانطلقت متجهة إلى أمريكا على متنها 102 شخص في 6 سبتمبر 1620. وبعد أكثر من شهرين بقليل وصل إلى شواطئ ما يعرف الآن باسم ماساتشوستس.

استغرق رينولدز، (61 عاماً) 900 ساعة عمل على مدار عامين و70 ألفاً من أعواد الثقاب لتصميم تفاصيلها التاريخية، إضافة إلى خيوط من الجلد تستخدم في السجاد والغراء وحبل. وبلغ ارتفاع المجسم 4 أقدام وبطول 5 أقدام مع نقش لشعار السفينة، إلى جانب قارب نجاة صغير مع مجاذيف ومقاعد مصغرة، يزن 7.50 كيلوجرام.