24 مدرسة تُعلم اللغة الصينية تبدأ تسجيل الطلبة الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:إيمان سرور

تبدأ إدارة العمليات المدرسية في المدرسة الإماراتية بأبوظبي، غداً الأحد استقبال أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل 2020 2021، من طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى من المستجدين المواطنين الراغبين في الالتحاق بالمدارس الحكومية التي تدرس اللغات الثلاث التي من ضمنها الصينية والبالغ عددها 24 مدرسة.

خصص تسجيل المستجدين من أطفال وطلبة المدارس الواقعة داخل جزيرة أبوظبي بمقر المدرسة الإماراتية، بحضور ولي الأمر والبطاقة الشخصية للطالب فقط، فيما يتم تسجيل طلبة رياض الأطفال والمدارس التي تدرس اللغة الصينية والواقعة في ضواحي أبوظبي ومدينتي العين والظفرة بمقراتها الحالية.

كما تم تحديد فترة تسجيل طلبة أبوظبي من المواطنين المنتقلين من مدارس أبوظبي والعين والظفرة الحكومية بمختلف حلقاتها التعليمية الثلاث، وفقاً لمناطق سكنهم، وكذلك المنتقلين من مدارس التعليم الخاص إلى المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، خلال الفترة من 1 3 2020 وحتى 19 3 2020، فيما فتحت الوزارة باب التسجيل للطلبة المقيمين المنتقلين إلى المدارس الحكومية خلال الفترة من 22 مارس لمدة خمسة أيام.

وحددت وزارة التربية والتعليم عمر تسجيل الأبناء من الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل 2020 ‏2021، للصف الأول الابتدائي بأن يكون من مواليد عام 2014، وكذلك مواليد 2015 لمرحلة الروضة الثانية، ومواليد 2016 لمرحلة الروضة الأولي.

وقالت فاطمة البستكي مديرة مشروع تدريس ثلاثية اللغة في وزارة التربية والتعليم، مديرة مدرسة حمدان بن زايد الصينية في أبوظبي ل«الخليج»، إن الوزارة ستضيف في العام الدراسي المقبل 55 مدرسة تعلم اللغة الصينية في مراحل مختلفة (رياض الأطفال والصفوف الأولى والخامس والثامن) منها 36 مدرسة على مستوى إمارة أبوظبي، 16 منها تقع في مدينة أبوظبي وضواحيها، و13 في العين و7 مدارس في مدينة غياثي بالظفرة، كما تشمل المدارس 55 مدرسة، و16 روضة أطفال على مستوى الدولة ستتم إضافتها إلى تجربة تدريس هذه اللغة.