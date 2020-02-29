المري يشيد بكفاءة الأنظمة الأمنية للذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بكفاءة الأنظمة الأمنية للإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات النوعية التي تواكب تطلعات القيادة، ما يسهم في تحقيق مؤشر الأداء، واستراتيجية دبي الذكية، ورفع كفاءة وتميز العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الأنظمة الذكية تحقق سعادة المتعاملين والموظفين؛ نظراً لتلبيتها لاحتياجاتهم بالسرعة المطلوبة.

ونوّه بجهود فريق عمل الإدارة، موجهاً شكره لكل من أسهم في تحقيق مؤشرات الأداء والإنجازات، داعياً الضباط والأفراد والمدنيين كافة إلى بذل مزيد من العطاء للارتقاء بشرطة دبي إلى أعلى المراكز.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة، ونائبيه لشؤون العمليات العقيد عدنان محمد، ولشؤون التطبيقات العقيد حسين بن غليطة، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والرائد الدكتور عبد الرزاق بن ميا، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع عقب تفتيش الطابور العسكري على الدوريات الذكية؛ إذ تم عرض أول دورية تعمل بنظام 5G في الدولة، على أن تتم تجربتها خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لتعميم النظام في جميع دوريات الشرطة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، معرباً عن إعجابه ودعمه الكامل للمشاريع الخاصة بتطوير الأنظمة الأمنية.

كما اطلع على التحول الرقمي على مستوى القيادة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة مع التركيز على عدد من المعايير، مثل استراتيجية المعاملات اللاورقية، وكفاءة استغلال الموارد الحكومية، والقنوات الرقمية للجمهور (الاستدامة)، والتحول الرقمي للعمليات الداخلية، والتكامل الإلكتروني، والتكنولوجيا الحديثة، وإدارة العمليات الذكية، إضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي.

واستعرضت الإدارة، المشاريع التقنية التي تم تنفيذها عام 2019، وتطوير الخدمات في العام الجاري، والمشاريع المستقبلية، والمؤشرات المحققة، ونسب الإنجاز في تنفيذ الاستراتيجية.

واستمع من النقيب الدكتور المهندس عيسى باسعيد رئيس قسم دراسة المشاريع التقنية، إلى عرض بعنوان حقائق وأرقام الذكاء الاصطناعي.