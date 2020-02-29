قتيل وعشرات الجرحى باشتباكات قرب «الخلاني» في بغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”:

واصل االمحتجون العراقيون في بغداد، ومحافظات الوسط، أمس، تظاهراتهم متحدّين المخاوف الناجمة عن احتمالات تفشي وانتشار فيروس «كورونا»، وجددوا مطالبتهم البرلمان العراقي بعدم التصويت للمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة محمد توفيق علاوي، مؤكدين رفضهم له، في وقت قتل متظاهر واصيب العشرات في تجدد الاشتباكات قرب ساحة الخلاني ، فيما قتل ناشط مدني، وشيخ عشيرة في محافظتي الديوانية، وذي قار جنوبي البلاد.

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وقال مصدر أمني إن «القوات الأمنية قامت بنصب ساتر جديد قرب ساحة الخلاني باتجاه نفق التحرير وسط بغداد». وأضاف أن «القوات أغلقت الشوارع الفرعية القريبة من الخلاني بالحواجز الأسمنتية».

وقال مصدر أمني إن مجهولين اغتالوا الموظف التربوي والناشط في الاحتجاجات عبد العظيم سوادي، أمام منزله في قضاء غماس، بمحافظة الديوانية، مبينًا أن آثار طعنات سكاكين ظهرت على جسده. وأضاف المصدر أن «شيخ عشائر آل حميد في محافظة ذي قار، قتل مع زوجته طعناً بالسكاكين داخل منزلهما في قضاء قلعة سكر». وقالت قيادة شرطة محافظة الديوانية في بيان صحفي إن «اغتيال الناشط عبد العظيم سوادي كان بسبب خلافات شخصية مع أحد المواطنين، الذي قام بطعن المجني عليه بواسطة آلة حادة، (سكين)، ما أدى إلى وفاته، وليس له أي علاقة بمشاركته في الاحتجاجات».

وفي إطار الحراك السياسي، أشارت مصادر مقربة من الكتل السياسية المعنية برئاسة الحكومة الجديدة وفق التقسيمات المكوّناتية التي بنيت عليها العملية السياسية الحالية، إلى أن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بات خارج موضوع رئاسة الحكومة المقبلة. وذكرت المصادر، أن «أغلبية الكتل الشيعية بدأت تناقش، بجدية، ترشيح محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني ليكون مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة المقبلة». وتابعت أن «هذه الكتل في انعقاد دائم منذ، مساء الخميس، وحتى الآن من اجل إيجاد مخرج مناسب للأزمة الحالية، بعد أن تم غلق الأبواب أمام علاوي بجلسة الخميس الماضي». وأكدت المصادر أن «هناك توجهاً لتشكيل تحالف نيابي جديد هدفه تمرير حكومة اسعد العيداني فور تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح».