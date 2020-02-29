بسبب كورونا.. لبنان يعلق دوام المدارس لأسبوع

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365



أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، الجمعة، تعليق الدوام في جميع المدارس لمدة أسبوع، في إجراء احترازي تحسبًا من انتشار فيروس كورونا.



جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأفاد البيان أن الوزير طارق المجذوب، قرر تعليق الدوام في جميع المؤسّسات التعليميّة ابتداء من صباح السبت حتى مساء 8 مارس/ آذار، كإجراء احترازي من الفيروس.

وأضاف أنّ هذا الإجراء اتخذ بعد التشاور مع وزير الصحّة اللبناني حمد حسن.



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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن لبنان، تشخيص حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة بيروت، نُقلت لوحدة العزل في "مستشفى رفيق الحريري" الحكومي.



وفي 22 فبراير/ شباط الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما أعلن الأربعاء والخميس الماضيين، عن الحالة الثانية والثالثة، لأشخاص قادمين من إيران.



وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.



ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.