استشهاد جندي تركي جراء قصف مدفعي للنظام السوري في إدلب

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، استشهاد أحد جنودها وإصابة اثنين آخرين في قصف مدفعي لنظام الأسد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته على تويتر، أن "القصف المدفعي لقوات النظام، استهدف عناصر الجيش التركي، الموجودة في إدلب لتحقيق وقف إطلاق النار".

وأضافت أن القصف أسفر عن استشهاد جندي تركي، وإصابة اثنين آخرين.

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وأوضحت أن الجيش التركي يواصل قصف الأهداف العسكرية للنظام السوري بالمنطقة.

وترحمت الوزارة على أرواح الشهداء، وتمنت الصبر لذويهم وللقوات المسلحة والشعب التركي.

ومساء الخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا من قواتها وإصابة 32 آخرين، في قصف جوي لقوات النظام السوري على تجمع لهم في محافظة إدلب.



وتشهد الأوضاع في إدلب توتراً غير مسبوق، في ظل التصعيد المستمر الذي تنفذه قوات النظام وروسيا ضد المدنيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.