إسرائيل.. إصابة ثالثة بكورونا خلال ساعات والإجمالي يرتفع إلى 7

القدس/سعيد عموري/الخليج 365

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، إصابة شخص ثالث بفيروس كورونا خلال ساعات، ليرتفع العدد إلى 7 أشخاص، وفق إعلام محلي.



وقالت وزارة الصحة بحسب صحيفة "جيروزليم بوست" (خاصة)، إن المصاب الجديد عاد في 24 فبراير/شباط الماضي من زيارة إلى إيطاليا".

وهذه هي الحالة الثالثة التي يتم الإعلان عنها خلال ساعات في إسرائيل، إذ أعلنت السلطات في وقت سابق الجمعة، تشخيص إصابتين بالفيروس.

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وكان موقع صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة)، قد أفاد أنه "تم الكشف عن إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص إسرائيلي عقب عودته من اليابان".

كما نقلت "هيئة البث" (رسمية) عن وزارة الصحة صباحا، أن المصاب الثاني "كان على اتصال وثيق مع آخر تم تشخيص إصابته، الخميس، بعد أيام من عودته من زيارة إلى إيطاليا".

وقررت إسرائيل، الخميس، منع دخول الأجانب القادمين من إيطاليا؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" على أراضي البلد الأوروبي.

ونهاية يناير/ كانون الثاني، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.