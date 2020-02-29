الدفاع التركية تعلن تحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري

أنقرة / الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري في إطار الرد على استشهاد 33 جنديا تركيا في إدلب.
وأفادت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه تم أيضا تدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتي صواريخ وتحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري.
والخميس، استشهد 33 جنديا تركيا في محافظة إدلب جراء قصف جوي لقوات النظام السوري.
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