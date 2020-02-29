الأحزاب التركية تُدين بشدة الهجوم على الجنود في إدلب

أنقرة/ الخليج 365

أدانت الكتل البرلمانية للأحزاب التركية، الجمعة، "بشدة"، الهجوم الذي شنه النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب، واصفة إياه بـ"الدنيء والشنيع".

جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته كتل أحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" و"إيي"، تعقيبًا على الهجوم الذي أسفر عن استشهاد 33 جنديًا مساء الخميس.

وحمل البيان توقيع وكلاء رؤساء كتل كل من "العدالة والتنمية"، محمد موش، و"الشعب الجمهوري" أوزغور أوزل، و"الحركة القومية" أركان آقتشاي، و"حزب إيي" لطفي تورككان.

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وأكد البيان ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يدعمه القانون الدولي، من أجل منع المآسي الإنسانية في المنطقة؛ شريطة الاحتفاظ بحق الرد على الهجمات المرتكبة بحق الجنود الأتراك.

وأعرب البيان عن "ثقته التامة بأن الجيش التركي البطل، سينفذ بنجاح كبير كما كان دوما، المهمات الموكلة إليه من قبل البرلمان التركي".

ومساء الخميس، استشهد 33 جنديا تركيًا وأصيب 32 آخرين، في قصف جوي شنته قوات النظام السوري على تجمع لهم في محافظة إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.