إيطاليا تجلي مواطنها المصاب بكورونا من الجزائر

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



أجلت السلطات الإيطالية مساء الجمعة، مواطنها المصاب بفيروس كورونا من الجزائر عبر طائرة خاصة، وفق إعلام محلي.



ونقلت قنوات "الشروق" و"النهار" الخاصتين بالجزائر، أن طائرة صغيرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية، أجلت المواطن المصاب بكورونا من بلدة حاسي مسعود جنوب البلاد.



ونقل المواطن الإيطالي من مكان الحجر الصحي إلى الطائرة عبر سرير بزجاج عازل من قبل أطقم طبية لتفادي انتقال العدوى.



Advertisements

والثلاثاء الماضي، أعلنت الجزائر تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، لمواطن إيطالي قدم إلى البلاد في 17 فبراير/ شباط الجاري، وهو يعمل بشركة "إيني" النفطية الإيطالية بمنشأة بترولية جنوبي الجزائر.



ومنذ اكتشاف الإصابة تم وضع المصاب تحت الحجر الصحي، كما أخضعت السلطات من رافقوه في الرحلة الجوية وعمال الشركة الذين احتك بهم للفحص، وتبين عدم إصابتهم بالفيروس.



وفي وقت سابق الجمعة، صرح وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد، أن الرعية الإيطالي المصاب "في صحة جيدة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.