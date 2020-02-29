تبرعات قطرية عاجلة بـ 24 مليون دولار لدعم النازحين السوريين

الدوحة / الخليج 365

أعلنت حملة "حق الشام" القطرية، الجمعة، تقديم 24 مليون دولار، دعما للنازحيين السوريين، نصفها تبرع بها أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.



وانطلقت الحملة، الجمعة، الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة، برعاية التلفزيون الرسمي وهيئات حكومية في قطر، بحسب مراسل الخليج 365.



وتبرع مواطنون قطريون ومقيمون على الهواء مباشرة، عبر البث المباشر للتلفزيون وعدد من الإذاعات والفضائيات القطرية.



ومن المقرر، أن تستمر الحملة غداً السبت، أيضاً في نفس التوقيت.



وتصدر وسم "حق الشام" قائمة الأعلى تداولاً على "تويتر" في قطر، وذلك قبل نحو ساعة على انطلاق الحملة.

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وتفاعل مواطنون ومقيمون بدولة قطر مع الحملة، ودعوا من خلال الوسم إلى إغاثة السوريين.

وتأتي الحملة ضمن الاستجابة العاجلة للموجة الأكبر من النزوح منذ عام 2011، حيث تشمل المساعدات المقدمة للسوريين مستلزمات إيواء ومواد غذائية وصحية وخدمات الماء والإصحاح.

وكان الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، قد أعلن عن إطلاق الحملة لتحقق تبرعات بلغت 8 ملايين ريال بعد دقائق من انطلاقتها.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 900 ألف شخص، 80% منهم نساء وأطفال منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، وهو ما يمثل أكبر موجة نزوح منذ بدء الأزمة السورية في 2011.



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