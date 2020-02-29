مهاتير محمد: سندعم دائما القضية الفلسطينية

كوالالمبور/ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الماليزي المؤقت، مهاتير محمد، أن بلاده ستدعم دائما القضية الفلسطينية، منتقدا صمت المجتمع الدولي حيال المجازر الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، لدى مشاركته بـ"مؤتمر فلسطين الدولي" الذي انعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وانتقد مهاتير محمد، صمت دول العالم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين.

Advertisements

واستطرد: "القوى العظمى لا تستخدم قوتها حينما يتعلق الأمر بالمجازر الإسرائيلية في فلسطين".

وأفاد بأن "ماليزيا تريد أن تكون صديقة لكل الدول، لكن عندما يتعلق الأمر بالظلم والدفاع عن حقوق المظلومين، يجب علينا رفع أصواتنا".

وأردف: "ماليزيا لم تغير في أي وقت سياستها تجاه فلسطين، سندعم دائما القضية الفلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.