قطر تعزّي باستشهاد عدد من الجنود الأتراك في إدلب السورية

الدوحة / الخليج 365

أجرى وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجمعة، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، لتعزيته باستشهاد جنود من الجيش في إدلب.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن الوزير قدم خلال الاتصال تعازي دولة قطر إلى تركيا حكومة وشعبا، باستشهاد عدد من جنود الجيش التركي في إدلب السورية.

ومساء الخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا من قواتها وإصابة 32 آخرين، في قصف جوي لقوات النظام السوري على تجمع لهم في محافظة إدلب.

وتشهد الأوضاع في إدلب توتراً غير مسبوق، في ظل التصعيد المستمر الذي تنفذه قوات النظام وروسيا ضد المدنيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.